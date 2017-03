A sosit la Rapid la o varsta la care altii se lasa fiind dorit de Valentin Stanescu. A simtit povara incasarii a noua goluri intr-un singur meci, dar a trait si bucuria victoriilor din razboaiele cu echipele sistemului. Desi uraste blaturile, recunoaste ca singurul gol marcat pe prima scena a fost intr-un meci aranjat din interes national!

In urma cu 33 de ani de ani, in ianuarie 1984, ajungeati in Giulesti de la Autobuzul. Care e povestea acestui transfer?

Povestea este simpla, nu e ceva spectaculos.Valentin Stanescu si Viorel Kraus, antrenorii Rapidului din vremea aceea ma cunosteau foarte bine. in pauza competitionala au decis sa aduca la echipa un aparator central, iar alesul am fost eu. Am acceptat intrucat erau jucatori din echipa de atunci, precum Nicolae Manea de exemplu, Dumnezeu sa il ierte, care ma cunosteau foarte bine! Asa am ajuns in cantonamentul Rapidului.

Cum a fost debutul la Rapid la varsta de 30 de ani?

In opinia mea, un debut bun. Am jucat in prima etapa in deplasare la FC Olt, echipa grea. Am obtinut un rezultat de egalitate care a fost pe placul tuturor.

Ati lucrat cu Valentin Stanescu, tehnicianul care adusese primul titlu in Grant. Cum era acest antrenor, considerat personaj de legenda in Giulesti?

Nea Tinel Stanescu era un antrenor foarte bun. Un tip aparent mai dur, care se impunea prin stilul sau de a conduce echipa. Ca urmare a avut si rezultate de exceptie, atat la nationala, cat mai ales la echipa mult iubita, Rapid. Valentin Stanescu a iubit enorm Rapidul.

Ati prins o perioada saraca in performante pentru Rapid. Care sa fie cauza tinand cont ca la carma echipei s-au perindat nume grele precum Valentin Stanescu, Victor Stanculescu, Nicolae Lupescu, Constantin Cernaianu, sau Viorel Kraus?

Nu e vreun mare secret. Rapid nu putea sa tina pasul cu marile puteri in materie de transferuri. in timp ce echipe precum Steaua şi Dinamo achizitionau toti jucatorii de mare valoare, la Rapid ajungeau mai mult fotbalistii sufletisti. Vorbim de jucatori oprimati, destul de saraci pe panta sociala. De fapt la Rapid ajungeau jucatorii care se aflau pe aceeaşi linie cu echipa.

Este adevarat ca o echipa din acele vremuri din Divizia B, precum Autobuzul, ar face fata fara probleme in actuala Liga I?

Indiscutabil! In timpurile acelea gaseai jucatori valorosi in diviziile inferioare. La Autobuzul se inchegase o echipa foarte buna, valoroasa si puternica. Au fost momente cand puteam sa intram in Divizia A. De aceea apareau rezultatele asa zis surprinzatoare in Cupa Romaniei, pentru ca o echipa dintr-o categorie inferioara putea elimina oricand o formatie din prima divizie.

Era un fotbal sarac in Romania?

Intr-adevar, nu se vehiculau sumele de acum. Insa din punct de vedere financiar, noi, fotbalistii caştigam mai mult decat cei din alte medii sociale. Era un avantaj, dar important ramanea altceva, cel putin pentru mine. Ajunsesem in Divizia A si mai ales jucam la o echipa precum Rapid! Totul era cum trebuia sa fie. Puneam mult suflet, jocul era altfel, spectatorii erau diferiti fata de momentul actual. Valorile nu erau incurajate sa plece in strainatate si nivelul ramanea ridicat. Se intampla foarte rar ca un jucator sa plece „afara”, erau mari exceptii.

Steaua si Dinamo faceau legea doar pe teren?

Trebuie sa respectam adevarul, Steaua şi Dinamo nu faceau legea doar pe teren, ci şi in afara lui. in culise gaseau mereu niste „nise” care nu erau deloc morale.

Rapid era o echipa persecutata de sistem, sau sunt mai mult povesti?

Nu stiu daca a fost chiar persecutata. Cred ca mai mult publicul giulestean ii speria pe mai marii vremii din sistemul comunist. La meciurile care se jucau acasa, in Giulesti, unii spectatori erau filmati, sau fotografiati. A doua zi era chemati, sau chiar adusi direct de acasa la politie, la vechea militie. Se punea un fel de presiune si nu era corect. Acest lucru nu se intampla si la alte echipe, ma refer cu precadere la Dinamo. Insa ca jucator, eu nu m-am simtit sub nicio forma ingradit, sau persecutat in vreun fel de sistem.

Timp de patru sezoane ati cam fost titular de baza la Rapid. Care este secretul?

Nu e niciun secret. Este vorba in primul rand de viata ordonata pe care am avut-o. De asemenea, au contat foarte mult şi colegii cu care am jucat şi m-au sprijinit. in momentul in care am venit la Rapid am jucat privilegiul sa evoluez pe postul meu alaturi de un mare fotbalist, Stefan Sames. Ulterior aveam sa joc impreuna cu Marian Rada, cu Gica Cirstea, fotbalisti care prindeau loturile nationale de juniori si tineret. Un alt jucator de exceptie a fost Adrian Matei care, dupa Rapid, avea sa ajunga la Steaua si la Dinamo. Pot spune ca am fost un norocos avand parte de un colectiv bun si valoros. Nu pot sa nu amintesc de cateva nume precum Ion Ion, Stefan Popa, sau bietul Nicolae Manea, o legenda a echipei Rapid. Datorita faptului ca am jucat alaturi de aceste nume a fost pentru mine un stimulent foarte puternic, in contextul in care am venit la Rapid la 30 de ani, o varsta la care multi se lasau de fotbal. imi amintesc ca se faceau pariuri pe varsta mea si pe calitatile fizice pe care le aveam.

In acel sezon, 1985-1986, Rapid a incasat 16 goluri in doua partide, 0-9 la Hunedoara si 0-7 la Craiova. Cum a fost posibil?

Nu uit niciodata meciul jucat la Hunedoara. Antrenor la Corvinul era Mircea Lucescu, iar la partida aceea a venit cu un artificiu, invaluirea pe flanc, pe extreme. Noi, Rapidul, nu am stiut sa raspundem. Efectiv nu puteam sa contracaram. La 0-2 s-a starnit o agitatie intre noi. In momentul in care s-a repus mingea in joc am stabilit sa ramanem pe aparare, apoi s-a considerat ca 0-2 nu era un scor de aparat. Dar Corvinul avea jucatori de exceptie in echipa, multi aveau sa ajunga la nationala. Aşa s-a ajuns la acest scor astronomic, care si acum imi pare de neconceput.

Tot in campionatul acela ati invins pe Dinamo cu 1-0, in Giulesti. Este adevarata povestea despre arestarea mai multor jucatori rapidisti?

Hai sa spunem retinerea, arestarea mi se pare prea mult. Am auzit de la colegii mei ca au fost retinuti jucatori inainte de meci, li s-a gasit nod in papura. Exact ce vorbeam mai devreme, scopul era acela de a intimida. Aceasta era o metoda clasica a celor de la Dinamo. De asemenea, intotdeauna le erau favorabile şi arbitrajele.

A mai fost o victorie cu un mare scandal, 4-3 cu FC Olt, in Giulesti, dupa ce la pauza oaspetii aveau 2-0.

Meciul disputat cu FC Olt in Giuleşti a reprezentat o revenire spectaculoasa, destul de rar intalnita in fotbal. Am caştigat pentru ca am avut o mobilizare deosebita. Recunosc, a mai fost vorba şi de putina şansa, dar sansa face parte integranta din fotbal.

Este adevarat ca singurul gol pe care l-ati marcat in Divizia A a fost intr-un meci aranjat cu Dinamo?

Da, asa este. A fost un meci aranjat printr-un concurs de imprejurari. La un moment dat ni s-a spus ca ar fi vorba despre un interes national caruia trebuie sa ne supunem! Directiva era sa iasa golgheter in Europa un jucator roman. Personal, nu ma impacam cu aceasta intelegere, dar datorita motivelor invocate s-a acceptat in final. Eu nu am fost niciodata adeptul meciurilor aranjate. Oricum, publicul giulestean ne-a taxat in acel meci. Am mers sa-i aplaudam, dar spectatorii ne-au intors spatele.

Cum vi se pare fotbalul de azi fara Rapid?

Sarac, foarte sarac. Toata lumea simte acest lucru, nu doar fanii Rapidului. Toate echipele, galeriile si fanii care iubesc fotbalul simt lipsa a ceva, iar acel ceva este Rapidul. Pentru ca Rapid a reprezentat sarea si piperul in fotbalul romanesc.

Care este meciul jucat pe Giulesti pe care l-ati pastrat in suflet?

Un meci jucat in Giulesti, tot cu Dinamo. Eram capitan de echipa si sarbatoream implinirea a 32 de ani. Am avut marea multumire de a vedea satisfactia marii mase de suporteri rapidisti pentru ca am reuşit sa ii batem pe Dinamo. Chiar de ziua mea, a fost ceva fantastic!

Ce ar mai trebui spus despre Rapid?

Un lucru foarte important si care mereu ne-a deosebit de celelalte echipe este spiritul. Vorbim aici despre spiritul care ii anima pe fani, pe orice simpatizant al Rapidului. A fost şi este acel ceva care la celelalte echipe cam lipseste. intotdeauna, de cand a aparut Rapidul, a fost acest spirit, un spirit care persista si in momentul de fata, desi in teorie echipa nu mai exista.

Cum este sa jucati din nou pentru Rapid, chiar daca acum intr-o echipa de Old Boys?

Este o reala placere sa joc din nou pentru Rapid. Mi-am reintalnit vechii colegi, precum si jucatori care mi-au urmat si care ma cunoşteau. Am fost felicitat pentru jocul pe care l-am facut pe vremea in care am jucat la Rapid. Pentru mine asta a insemnat foarte mult si mi-a adus bucurie in suflet.

Considerati ca in contextul actual era nevoie de o echipa de Old Boys a Rapidului?

O astfel de echipa este necesara oricand, in orice context. Dar mai ales in momentul actual cand Rapid nu mai exista ca entitate, iar fanii nu mai au ocazia de a vedea echipa jucand. Suporterii trebuie sa creada ca Rapid va renaste precum pasarea Phoenix!

NUME: Grigore

PRENUME: Marian

DATA NASTERII: 24 aprilie 1954

LOCUL NASTERII: Popesti-Leordeni

POST: Fundas central

PORECLE: Caprioara, Partizanul

A JUCAT LA: Viscofil, Dinamo Victoria, Autobuzul, Rapid, Glina

ANUL DEBUTULUI: 1970

TRANSFER LA RAPID: Ianuarie 1984

DEBUT IN DIVIZIA A: 1984, FC Olt-Rapid 1-1

LA RAPID: 1984-1988

MECIURI IN DIVIZIA A: 115

ANUL RETRAGERII: 1992

Interviu realizat de Ioana Vilceanu