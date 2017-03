Ioan Ovidiu Sabau a vorbit despre situatia din Liga I, analizand formatiile calificate in play-off. Tehnicianul a marturisit ca nu este de acord cu sistemul actual si a dezvaluit ca isi doreste ca Viitorul sa castige titlul de campioana.

”Injumatatindu-se punctele, toate echipele din play-off sunt cu sanse la titlu. Nu mi se pare normal totusi sa domini campionatul, sa strangi atatea puncte si dupa care sa ajungi la doua, trei puncte diferenta. Asta e sistemul, asta e decizia, dar nu e normal.

Eu as vrea sa castige Viitorul, a aratat cel mai frumos fotbal. Ati vazut si cu CFR, mai putin primele 30 de minute, in care au dominat clujenii din punct de vedere fizic, in orice moment vedem ca Viitorul practica un fotbal bun cu acei copii.”

Tehnicianul l-a remarcat pe Dragos Nedelcu, jucatorul de la Viitorul, care, spune el, are un potential pe care nu l-a mai intalnit la alti fotbalisti tineri.

Am vazut un jucator acolo, Nedelcu. De mult nu am mai vazut un jucator cu asemenea potential, il vad titular la echipa nationala, joaca cu o asemenea maturitate.

De trei patru, jocuri verticalizeaza, acorda siguranta, cauta solutii, nu dintre cele simple, ci de jucator mare, implicarea lui, mobilizeaza, are 20 de ani, dar arata o experienta a unui jucator de 30 de ani.

Este un jucator cu valoare, o sa ajunga la echipe foarte mari din Europa”, a declarat Ioan Ovidiu Sabau, potrivit Digi Sport.