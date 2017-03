Viitorul a pierdut meciul ultimei etape din sezonul regulat al Ligii I, cu scorul de 1-0, pe terenul celor de la CFR Cluj. Tehnicianul Gheorghe Hagi nu este dezamagit de prestatia echipei sale, dar sustine modest ca Viitorul are ultima sansa pentru castigarea campionatului.



„Stiam ca e greu cu CFR Cluj. Am fost dominati in primele 30 de minute. Apoi am iesit la joc, o a doua repriza mai buna. Asa vor fi meciurile in play-off, meciuri tari. CFR a jucat un fotbal bun.

Pretentiile mele sunt mai mari, probabil ca vom creste de la meci la meci. Am vrut sa dau minute si unora care au jucat mai putin si i-am menajat pe cei care riscau sa fie suspendati in play-off.

Play-off-ul poate fi bun, dar nu sa iei punctele. Sunt puncte muncite, eu nu inteleg de ce trebuie sa reduca punctele. Asa inseamna ca punctele de pana acum conteaza mai putin.

Noi suntem ultimii care putem castiga campionatul, pentru ca avem un lot foarte tanar. Trebuie sa facem o minune ca sa castigam campionatul, adica sa ne autodepasim”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Dolce Sport.