Vasile Stanga a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia formatiei de handbal feminin CSM Bucuresti, in cadrul Ligii Campionilor.

„Echipa nu este cum ar fi trebuit sa fie, in varf de forma. Partea proasta este ca la locul trei, jucam al doilea meci in deplasare.

Este si situatia asta cu transferurile, altfel joaca jucatoarele cand au contract semnat, decat atunci sunt pe punct de plecare. Anuntul transferului Cristinei Neagu trebuia facut dupa efectuarea celorlalte transferuri, pentru ca apar niste tensiuni. E normal ca Gullden sa ceara si ea o marire de salariu.

Vardar este in scadere de forma sportiva, dar toate echipele sunt foarte periculoase. Eu as prefera Vardar, pentru ca are aceasta scadere. M-as bucura sa nu jucam cu Buducnost.”

In ceea ce priveste Liga Nationala de handbal masculin, Vasile Stanga a marturisit ca Steaua are nevoie de trei victorii pentru a prinde play-off-ul.

„Mai avem cinci meciuri in campionat, din care trebuie sa castigam trei, ca sa mergem in play-off. Anul asta, cred ca pe Dinamo nu are cine sa o bata.”, a declarat Vasile Stanga, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.