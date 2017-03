Sorin Cartu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din Liga I si despre echipele calificate in play-off. Acesta este de acord cu sistemul actual, dar si cu injumatatirea punctelor.

„M-am bucurat foarte mult pentru ceea ce s-a intamplat aseara, pentru faptul ca a inscris Bancu. A fost ca o reparatie morala. Daca era cineva care sa merite aceasta satisfactie ca duce echipa in play-off, el era.

Stadionul care se construieste va contribui in plus la starea de spirit, va aduce mai multa lume.

Daca iti doresti calitate intr-o competitie, asta este sistemul (n.r. cu play-off si play-out). Poate putin ar mai trebui imbunatatit. La momentul asta ASA ar fi fost retrogradata daca nu ar fi acest sistem, nu ar mai avea sansa.

Sunt de acord si cu injumatatirea punctelor, pentru ca meciurile nu se joaca si cu echipele cu care au castigat anumite puncte.

Dinamo e mult mai agresiva si mult mai sigura pe ea si, uite ca e si mai eficienta. La meciul cu Botosani, chiar a avut sansa incepatorului, ma refer la Contra, sansa pe care el a exploatat-o pe maximum.

Ce joaca Steaua in ultimul timp e dezastruos. Ma gandesc ca totusi au jucatori buni acolo si e o echipa grea. Nu stiu cat de frumoase vor fi meciurile din play-off, dar vor fi cu incarcatura mare fizica si psihica.”, a declarat Sorin Cartu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.