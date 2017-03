EXCLUSIV / Gheorghe Chivorchian, in studioul Sport Total FM, in aceasta seara, de la ora 17:00

Presedintele Juventusului Bucuresti, Gheorghe Chivorchian, lider in esalonul secund, va fi prezent in studioul Sport Total FM, luni, de la ora 17:00, in cadrul emisunii „Trafic sport”, moderata de Horatiu Sima si Ionel Lutan.



Oficialul va discuta despre reluarea campionatului, care s-a petrecut weekendul trecut, echip[a bucresteana invingand pe Luceafarul Oradea cu 2-1, despre achizitiile echipei din Colentina facute aceasta iarna, dar si despre situatia in care se afla apelul facut la decizia Tribunalului Timis, de la inceputul anului, cand judecatorii l-au condamnat la 3 ani si 10 luni inchisoare cu executare in dosarul finantarii ilegale a echipei Politehnica Timisoara.