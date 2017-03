Luni dimineata, la Centrul National de Fotbal Buftea, noul selectioner al echipei nationale Under 21 a Romaniei, Daniel Isaila, a organizat o actiune de scouting cu jucatori de Liga a 2-a si Liga a 3-a. Tehnicianul a vorbit despre impresiile cu care a ramas dupa ce a vazut la joc 26 de tineri fotbalisti.



„Am vrut sa dau o sansa in plus celor nascuti ’96 si ’97 care sunt eligibili pentru urmatoarea campanie, la Euro.

E greu de spus daca mai convoc din ei sau nu. O impresie buna mi-au lasat 2-3 jucatori, dar majoritatea sunt jucatori cu potential. Din pacate, problema jucatorului rom este maturizarea greoaie. Au avut mai putin de 48 de ore de refacere intre meciul din campionat si selectia de azi, deci nu le-a fost usor.

Trebuie sa facem cat mai multe actiuni de genul asta, daca vrem sa promovam tinerii la echipele nationale. Ar fi fost normal ca la aceasta actiune sa vina si cei de la cluburile din Liga 1 …

Obiectivul nostru este calificarea la turneul final european din Italia 2019„, a declarat Daniel Isaila, in cadrul emisunii „Fluier final”.

Nationala Romaniei Under 21 va sustine un stagiu de pregatire la Marbella, in Spania, in perioada 21-28 martie. Cu aceasta ocazie, tricolorii vor sustine si doua meciuri amicale, cu reprezentativa Rusiei, pe 24 martie, si cu Danemarca, pe 27 martie.

In preliminariile Euro 2019, Romania a fost introdusa intr-o grupa cu Portugalia, Elvetia, Tara Galilor, Bosnia Hertegovina si Liechtenstein.

Meciurile sunt programate sa inceapa in luna martie a acestui an, urmand a se incheia in noiembrie 2018, odata cu disputarea meciurilor de baraj. Selectionata noastra va disputa, insa, primul joc oficial pe 13 iunie, in Liechtenstein.