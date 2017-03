Costel Orac a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre echipele calificate in play-off, dar si despre importanta relatiei dintre jucatori si antrenor.

„In opinia mea, conteaza ca echipa a ajuns acolo unde isi dorea, si anume in play-off. Sa speram ca incepand cu acest play-off va interveni si constanta in joc.

Cu totii stim ca relatia dintre jucatori si antrenori este foarte importanta la orice echipa. Manifestatia jucatorilor arata ca au o legatura stransa cu antrenorul.

CFR-ul a avut cea mai buna prestatie, din punctul meu de vedere. Constanta si modul in care s-au exprimat in teren pentru mine au contat cel mai mult. Au si o atmosfera buna la echipa, o relatie buna intre jucatori, antrenor si conducatori.

Steaua are un lot valoros si jucatori experimentati si in mod cert, si la ei va trebui sa apara o schimbare in acest play-off.”, a declarat Costel Orac, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.