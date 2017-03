Europenele de atletism indoor dominate de Polonia, Romania fara medalie!

Intrecerile continentale indoor de la Belgrad s-au incheiat duminica seara in superba arena din capitala Serbiei. Competitia a fost dominata de reprezentantii Poloniei, care au castigat opt titluri, urmati de cei ai Marii Britanii, patru. Sportivii romani au avut evolutii modeste, cu o singura calificare in finale si nicio medalie, cel mai slab rezultat din istoria acestei competitii ajunse la a 34-a editie.

Performera Europenelor a fost britanica Laura Muir, dubla campioana, la 1500, unde a corectat recordul intrecerilor, 4:04,45, detinut de romanca Doina Melinte de acum 32 de ani, ducandu-l la 4:02,39 si 3000 metri, 8:32,47. Printre remarcati s-au mai aflat conationalul Richard Kilty, 6,54, la 60 metri, record al competitiei, polonezul Konrad Bukowiecki, 21,97 metri la aruncarea greutatii, cel mai bun rezultat mondial al sezonului, sarboaica Ivana Spanovic, 7,24 metri la saritura in inaltime, cea mai valoroasa performanta din lume in acest an. Precum si cehul Pawel Maslak, care a cucerit al treilea titlu consecutiv la 400 metri, cu 45,07.

Dintre atletii nostri au iesit in evidenta Ancuta Bobocel, locul 11 in finala probei de 3000 metri, 9:05,74, dupa ce-si corectase recordul personal in serii, 8:58,91 si Petre Rezmives, al optulea in semifinale la 60 metri, 6,79. Ceilalti nu au reusit sa treaca de faza seriilor. Ar trebui sa urmeze o analiza serioasa din partea conducerii federatiei de specialitate. Care ar fi ultima actiune importanta inaintea alegerilor din 21 aprilie.