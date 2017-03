Gaz Metan Medias a pierdut calificarea in play-off, in urma infrangerii de la Pitesti, in meciul cu CS U Craiova, incheiat cu scorul de 1-0. Cristi Pustai s-a resemnat, marturisind ca stia ca exista posibilitatea de a pierde aceasta partida.

„Am venit la acest meci si stiam ca putem sa pierdem. E o frustrare mare, dar nu avem timp de lamentari. Acum ne batem pentru evitarea retrogradarii.

Cu Craiova n-am dat gol si n-am reusit sa obtinem nimic. Am ratat multe sanse, la fel ca si in alte meciuri. Atata am putut.

Daca ne vom redresa financiar si vom pastra grupul, probabil ca vom deveni o echipa puternica a Ligii I”, a declarat Cristi Pustai, potrivit Dolce Sport.