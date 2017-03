Dinamo s-a calificat in play-off, dupa ce a invins-o pe Pandurii cu scorul de 2-0, la Severin. Cosmin Contra a recunoscut ca echipa sa nu este favorita la titlu, dar va face tot posibilul sa castige fiecare meci.

„Sunt fericit pentru ca am indeplinit obiectivul. Am realizat calificarea in play-off. Nu a fost usor. Jucatorii au fost extraordinari, au inteles ca e imposibil fara sacrificii, fara sa suferi, fara sa iei in serios fiecare adversar. Acum trebuie sa aratam in play-off ca meritam sa fim acolo. Nu suntem printre favoriti la primul loc, dar cine ma cunoaste stie ca vom face totul sa castigam fiecare meci.

Baietii vor avea acum doua zile pauza, apoi vom reveni la antrenamente si trebuie sa fim in continuare echipa care a castigat cele 4 jocuri. Toate cele 5 adversare sunt puternice si au sanse la titlu”, a declarat Cosmin Contra, potrivit Dolce Sport.