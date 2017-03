„Cainii” vor in Champions League! Nistor i-a dedicat victoria lui Andone: „E si meritul dumnealui”

Dinamovistii au reusit sa se califice in play-off, dupa victoria de la Severin in fata celor de la Pandurii. Jucatorii Din Stefan cel Mare nu se multumesc cu putin si vor sa joace in Champions League.

Dan Nistor, marcatorul celui de-al doilea gol al „cainilor”, a declarat, potrivit Dolce Sport, ca ii dedica aceasta victorie lui Ioan Andone, marturisind ca este si meritul fostului antrenor din Stefan cel Mare: „Totul este foarte frumos, in finala Cupei Ligii si in play-off. Eu ii dedic lui nea Ando calificarea in play-off, e si meritul dumnealui. Anumite persoane nu ne mai dadeau nicio sansa la play-off si tin sa le salut pe aceasta cale. Cred ca toate cele 5 echipe au sanse la titlu.”

Sergiu Hanca nu se multumeste cu putin si vrea mai sus de Europa League. Fotbalistul si-a laudat colegii si a marturisit ca vor face tot posibilul sa castige fiecare meci: „Ma bucur pentru aceasta victorie. Colegii mei au fost exemplari, ne bucuram ca am intrat in play-off. stiam ca va fi o presiune foarte mare asupra acestui meci, pentru ca era un meci de totul sau nimic. Daca ne-am indeplinit acest obiectiv de a intra in play-off, trebuie sa speram mai mult, iar noi trebuie sa luam fiecare meci in parte si sa incercam sa castigam tot pana la sfarsitul sezonului. Nu nu mai multumim acum cu Europa League, vrem sa jucam in Champions League.”