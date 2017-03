Boloni a ratat sansa revenirii la Sporting! Mesajul Pedro Rodrigues dupa ce a pierdut alegerile

Pedro Madeira Rodrigues a pierdut alegerile pentru presedintia clubului Sporting Lisabona, dar a tinut sa ii multumeasca lui Ladislau Boloni, pe care promisese sa il numeasca in functia de manager sportiv al gruparii portugheze, informeaza MEDIAFAX.



„Le sunt recunoscator lui Ladislau Boloni si Juande Ramos (n.r. – propus pentru postul de antrenor), care mi-au fost alaturi de acasa, si care, la fel ca mine, au fost criticati pentru ca au avut indrazneala sa mearga mai departe. Ei sunt afectati mai mult decat mine. Raman cu constiinta impacata„, a declarat, conform Diario de Noticias, Pedro Rodrigues, care a obtinut doar 9,4 la suta din voturile celor 18.755 de membri cotizanti care au participat la alegeri.

Bruno de Carvalho, in varsta de 45 de ani, a fost reales, duminica, in functia de presedinte al clubului Sporting Lisabona, cu 86,13 la suta din voturi. Presedintele reales a promis ca in al doilea sau mandat, echipa va castiga titlul de campioana a Portugaliei, pe care nu l-a mai obtinut din 2002, cand echipa era pregatita chiar de Boloni.

