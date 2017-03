Stelistii pierd la Pitesti in prima etapa din faza a doua a Ligii Nationale de baschet masculin!

Etapa de debut a partii a doua din Liga Nationala de baschet masculin a consemnat in grupa 1-6 victorii ale clujenilor in fieful campioanei en-titre si sibienilor impotriva timisorenilor in propria arena, dar si o infrangere neasteptata a stelistilor pe terenul pitestenilor. A inceput si disputa echipelor din grupa 7-10 cu un succes al muresenilor pe teren propriu in disputa cu teamul din Banie.

Lidera sezonului regulat, U Banca Transilvania Cluj-Napoca a castigat la cinci puncte diferenta, 84-59, intalnirea cu CSM CSU Oradea, dupa ce a condus la pauza cu 50-34.

Diferenta care a ajuns la 21 de puncte in sfertul al treilea, dar s-a redus simtitor in ultima parte a meciului in care au excelat Dykes, autor a 29 de puncte si Moldoveanu, cu 11 recuperari. De la oradeni s-a remarcat Zeno, 22 puncte. O alta partida echilibrata a avut loc la Sibiu, unde formatia gazda CSU s-a intrebuinat destul de serios pentru a trece de SCM Timisoara cu 77-70 (35-32), principalii marcatori fiind Mladenovic, 23 si Runkauskas, 19.

BCM Universitatea Pitesti s-a autodepasit in disputa cu Steaua CSM Eximbank, reusind o victorie pretioasa, scor 72-65 (35-32), cu care o egaleaza la numarul de puncte, 29, pe echipa de pe Bega. Continua sa conduca formatia clujeana, cu 36 puncte, urmata de cele din Sibiu, 32 si Bucuresti, 31. Pe locul 6 se afla bihorenii, 28. Urmatoarea runda e programata la jumatatea saptamanii viitoare cu derby-ul dintre Steaua CSM Eximbank si CSU Sibiu.

In grupa 7-10 BC Mures a invins pe SCM Universitatea Craiova cu 85-77. Meciul Dinamo Bucuresti-Phoenix Galati se va desfasura luni seara.