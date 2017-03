PSG, la egalitate de puncte cu liderul din Ligue 1

Paris Saint-Germain a disputat sambata, pe teren propriu, partida impotriva formatiei AS Nancy, contand pentru etapa cu numarul 28 din Ligue 1.

Unicul gol al partidei a fost marcat de catre Edinson Cavani in minutul 80, din penalty. Acesta a adus cele trei puncte pentru PSG si a dus-o la egalitate de puncte cu liderul AS Monaco.

Monaco, PSG si Nice sunt primele trei clasate in Ligue 1, avand fiecare cate 62 de puncte. Ce-i drept, AS Monaco are un meci in minus, pe care il va disputa duminica, pe teren propriu, impotriva celor de la Nantes.