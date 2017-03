Moto GP Flash News

Marc Marquez nu are sa fie 100% recuperat pentru testul din Qatar: „La sfarsitul testului de la Jerez am cazut pentru ca temperatura scazuse, am pierdut fata si m-am ranit la umar. De data aceasta a fost cel bun, pentru ca de obicei ma ranesc la umarul stang. Ma simt din ce in ce mai bine, dar probabil ca la testul din Qatar nu o sa fiu 100% recuperat.”, a declarat Marc Marquez.

Marc Marquez la lansarea documentarului despre el

Pe 3 martie Dorna a lansat la Barcelona documentarul From Cervera to Tokyo, documentar care dezbate sezonul 2016 al lui Marc Marquez. In film se prezinta cele 2 perspective diferite din boxa Honda. Improvizatia cu specific latin a lui Marc Marquez si precizia japoneza au reprezentat combinatia perfecta pentru victorie in 2016, an in care pe hartie Honda pleca cu sansa a doua din cauza sistemului electronic nou impus.

Hector Barbera isi rupe clavicula la antrenament

Pilotul de 30 de ani si-a rupt clavicula in timpul unui antrenament pe o motocicleta de 600cc, prezenta lui la testul din Quatar din perioada 10-12 martie fiind incerta. Barbera a fost operat cu success joi, 2 martie, la Spitalul Universitar Dexeus, de catre doctorul Xavier Mir. Pentru a ajuta la lipirea osului fracturat i-a fost montata o placuta de titan.

Jorge Lorenzo il vede pe Maverick Vinales ca viitor campion mondial

„Din pacate pentru restul pilotilor Maverick este un nou marc Marquez, este chiar mai avid de performanta, pentru ca nu a castigat niciodata titlul la clasa mare. El si Marc sunt foarte apropiati.”, a declarat Jorge Lorenzo.

Lorenzo rezervat cu privire la sansele sa fie in top, in 2017

Campionul mondial din 2015 crede ca poate sa fie in top decat daca reuseste o adaptare extraordinar de rapida la motocleta Ducati sau daca are foarte mult noroc. El crede ca pe anumite circuite, poate sa spere la victorie. Iannone, pilotul care i-a predat lui Lorenzo motocicleta Ducati in 2017 ii da un sfat spaniolului: „Cand schimbi o motocicleta pe care ai petrecut foarte mult timp, trebuie sa-ti schimbi radical si stilul de pilotaj. Trebuie sa te adaptezi foarte repede si sa incerci sa conduci din instinct. Daca instinctul iti spune sa conduci asa cum o faceai pe vechea motocicleta, atunci pierzi mult, Ducati solicita un anume stil si poate sa fie foarte competitiv, pilotul trebuie doar sa-si dea seama cum sa scoata maximum din ea.”, a declarat Andrea Iannone.

Iannone si Suzuki concentrati pe dezvoltarea motocicletei

„In 2017 obiectivul nostru este sa crestem pe parcursul sezonului si sa nu ne gandim sa obtinem anumite rezultate. Eu trebuie sa muncesc, nu am nimic de demonstrat, am demonstrat suficient in ultimii 3 ani in MotoGP, la fel si Suzuki care a micsorat considerabil diferenta fata de ceilalti producatori.”, a declarat Andrea Iannone.

Tudor Lica