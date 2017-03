Steaua a remizat in ultima etapa a sezonului regulat, pe teren propriu, cu formatia antrenata de Ilie Stan, ASA Targu Mures, scor 1-1. Laurentiu Reghecampf a marturisit ca vina pentru rezultatele slabe ii apartine lui si nu altcuiva, dar el nu considera ca echipa sa a facut un joc mai putin bun.

„Nu cred ca am jucat slab. Am avut multe ocazii, am ratat un penalty, echipa adversa n-a avut ocazii. Nu cred ca adversarii au iesit din jumatate in prima repriza. Nu pot sa dau vina pe nimeni. Daca este de dat vina pe cineva, dati vina pe mine. Este un moment greu si toata vina e a mea, dar trebuie sa trecem peste aceste momente.

Suporterii sunt suparati, au nevoie de rezultate, dar eu le multumesc pentru ca au venit la stadion. E normal ca patronul sa spuna ca nu se mai gandeste la titlu, am ratat foarte multe ocazii. La Steaua nu este nicio problema, stati linistiti. Totul este foarte bine la noi in interior”, a declarat Laurentiu Reghecampf, potrivit Dolce Sport.