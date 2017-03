Ilie Stan i-a luat apararea lui Laurentiu Reghecampf, dupa meciul din ultima etapa a sezonului regulat. Tehnicianul muresenilor este de parere ca este greu sa lucrezi sub presiune, dar antrenorul Stelei chiar isi da interesul.

In ceea ce priveste echipa din subordine, Stan a declarat ca singura prima pentru acest punct obtinut la Bucuresti va fi o masa luata alaturi de jucatorii sai.

„Imi pare rau, pentru ca stiu ca Reghecampf lucreaza foarte mult. La nivelul acesta e foarte greu sa lucrezi sub presiune si cred ca atunci cand lucrezi sub presiunea rezultatelor, jocul nu iti iese. Eu am incredere mare in echipa Steaua, cred ca va reveni si sunt sigur ca va iesi campioana.

In rest, noi nu avem prima pentru punctul obtinut la Steaua. Eu le-am dat liber baietilor pana marti, apoi avem refacere. Dupa antrenamentul de refacere, o sa luam o masa impreuna. Asta e singura prima pentru echipa”, a declarat Ilie Stan pentru Dolce Sport.