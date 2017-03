Andrei Dunuta, fost fotbalist la Dinamo si actual trainer de vanzari si public speaking, a fost prezent in studioul Sport Total FM, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”, pentru a vorbi despre discursurile oamenilor din fotbal.

„La nivel de interviuri observ trei categorii: discursuri bune, astea sunt mai rare, discursuri indiferente, care nu spun nimic, si discursuri-balbe.

Sportivii se gandesc ca sunt sportivi si ca aceasta abilitate de a vorbi in fata camerei nu e importanta.

In strainatate, sportivii sunt obisnuiti de mici cu aceasta cultura de a fi responsabili cu ce spun pe camera. Totul incepe de la copii si juniori. In scoli si licee, nu ne invata nimeni sa vorbim, totul este standardizat. Aveam colegi care nu mai mergeau la scoala pentru ca erau siguri ca ajung fotbalisti, iar acum nici nu mai joaca.

Mi-a placut intotdeauna domnul Cornel Dinu la nivel de discurs. Dumnealui a fost un model, sa zic asa, pe zona asta de sport. Daca ma gandesc, nu gasesc niciunul care sa aiba un discurs de Liga Campionilor.

Un antrenor care transmite ceva prin discursul lui este Marius Sumudica. El se implica foarte mult. Pana la urma, un bun antrenor este si un bun psiholog.

Bourceanu e foarte ok. Andrei Cristea de la Iasi e foarte destept are si facultate. Nici Zicu nu e deloc rau.

Ca jurnalist, daca pui intrebari proaste, primesti raspunsuri proaste. Daca pui intrebari bune, oricat de slab ar fi interlocutorul, iese ceva mai bun.

Djokovic vorbeste si vorbeste cum vrea el. Imita colegii de breasla, are umor. In afara exista o cultura a discursului.

Domnul Ionut Popa de la Timisoara este carismatic pana la Dumnezeu. Are un umor fin. Vorbeste putin si spune multe. Este ironic si autoironic, dar mereu la obiect.

Gheorghe Hagi s-a dezvoltat pe plan personal foarte mult in ultimii ani, ceea ce se vede si la nivelul rezultatelor echipei sale. A devenit mai intelept, a constientizat si a invatat foarte multe lucruri.”, a declarat Andrei Dunuta, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

ASCULTA INTEGRAL

