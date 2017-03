Gigi Becali e un car de nervi dupa Steaua – ASA Targu Mures, scor 1-1, si il ataca frontal pe MM Stoica, dar recunoste ca el este singurul vinovat de situatia in care a ajuns echipa.



„Daca nu bati pe ASA, care e ultima clasata, o echipa atat de slaba, inseamna ca ai o problema. Sunt fara cuvinte. Nu stiu ce sa spun, nu stiu ce se intampla!

De aproape un an nu se are grija de echipa asta asa cum ar trebui sa fie. Si e doar vina mea, ca nu am luat masuri. Daca un jucator se imbata in cantonament sau inainte de vreun meci si in loc sa-l dai afara, tu il reprimesti… Ce sa fac? Am gresit, eu sunt vinovat.

Daca MM s-a imbatat de ce nu recunoaste? Spune, ba, adevarul! Ce tot face misto, ca i s-a facut rau de la branza si ca nu stiu ce? Profita de faptul ca tin foarte mult la el si la Reghe si nu-i pot da afara? Asta nu tine la infinit!

Cum adica nu s-a intamplat nimic? N-a putut sa se trezeasca sa mearga la meci, de ce nu recunoaste?

S-au intamplat mai multe acte de indisciplina, iar eu nu am luat masuri. Sunt mai multe lucruri la care am trecut cu vederea de-a lungul timpului, iar eu sunt vinovat. Sa ma dau singur afara? Uite, daca nu iau locul 1 sau 2, ma dau afara!„, a tunat Gigi Becali, la Digi Sport.