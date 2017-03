Denis Alibec a ratat un penalty in ultima etapa, disputata impotriva celor de la ASA Targu Mures, dar fotbalistul considera ca echipa a facut un joc bun. Acesta nu intelege unde este problema in cadrul echipei, avand in vedere faptul ca la antrenamente totul decurge ca la carte.

”Am dezamagit suporterii. Cred ca am facut un meci bun, mult mai multe ocazii, dar asa a fost sa fie. Am ratat si penalty. Sper ca in play-off sa ne revenim si sa tragem la locul 1. Chiar nu stiu de ce suntem in perioada asta, la antrenamente ne iese totul, dar la meciuri nu stiu ce se intampla.

Ne intelegem bine cu totii, dar pe teren nu stiu ce se intampla. Valoare avem, sunt cei mai buni jucatori din tara, dar nu reusim sa ne intelegem pe teren. Daca nu bati Targu Mures, nu stiu ce pretentii poti avea de la meciurile din play-off. Pot striga orice fanii, dar nu cred ca asta e o solutie (plecarea lui Reghecampf – n.r.)”, a declarat Denis Alibec, potrivit Digi Sport.