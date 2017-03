Concordia Chiajna a disputat sambata, in deplasare, partida impotriva formatiei Poli Timisoara, incheiata la egalitate, scor 1-1, contand pentru ultima etapa a Ligii I.

Dan Alexa, tehnicianul ilfovenilor, s-a declarat suparat dupa aceasta remiza, marturisind ca adversarii nu au avut nicio ocazie, iar echipa sa merita mai mult decat un egal.

„Timisoara n-a avut nicio ocazie, a fost jocul pe care noi l-am vrut. A fost un arbitraj bun, la debut. Am pierdut punctele astazi, pentru ca Timisoara n-a avut nicio ocazie. Este un punct important, dar sunt suparat, meritam mai mult astazi. Daca am fi castigat astazi, cred ca eram salvati, in proportie mare, de la retrogradare. Il felicit pe Ionut Popa, este un antrenor foarte bun si a obtinut foarte multe puncte cu aceasta echipa”, a declarat Dan Alexa pentru Dolce Sport.

Cristian Albu, marcatorul unicului gol al Concordiei, a marturisit ca echipa sa merita sa ramana pe prima scena a fotbalului romanesc: „Ma bucur pentru golul marcat, ieri a fost ziua fetitei mele, i-am dedicat golul. Insa, sunt trist din cauza golului primit, ne-ar fi ajutat foarte mult trei puncte in clasament. Pot spune ca eram salvati cu cele trei puncte. Terenul nu ne-a ajutat prea mult, pentru ca noi suntem o echipa care paseaza mult. Ne-am batut joc de aceste puncte. Oricum, consider ca meritam sa ramanem in Liga I.”

Ovidiu Herea este de parere ca ilfovenii au dominat intreaga partida si il frustreaza pierderea acestor puncte importante: „E pacat ca am fost egalati in ultimele minute. Daca ne uitam la joc, putem spune ca este echitabil acest rezultat de egalitate. Insa, noi am condus aproape tot meciul, e frustrant sa pierdem aceste puncte.”