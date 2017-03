Chipciu, Stanciu si Rotariu, la egalitate de puncte in clasamentul primei ligi belgiene

Anderlecht si Club Blugge se lupta pentru titlul de campioana a Belgiei, cele doua echipe fiind la egalitate de puncte pe primele pozitii ale clasamentului si avand sapte puncte avans fata de locul al treilea.

In penultima etapa a campionatului belgian, liderii au fost invinsi in deplasare, dar esecul nu le-a afectat pozitia in clasament.

Club Brugge a pierdut cu scorul de 2-1, in fata formatiei RC Genk, iar Dorin Rotariu a fost introdus din minutul 83. Unicul gol al liderului a fost marcat in minutul 43, de catre Izquierdo, iar pentru gazde au marcat Samatta in minutul 5 si Colley in minutul 42.

Anderlecht a fost invinsa cu scorul de 3-2, pe terenul celor de la Mechelen, echipa de pe locul 5 in clasamentul competitiei. Alex Chipciu a fost titular, dar a fost inlocuit in minutul 54, iar Nicolae Stanciu a fost doar rezerva. Pentru oaspetii au marcat Teodorczyk ’54 si Nuytinck ’71, in timp ce Mechelen a obtinut cele trei puncte prin De Witte ’27, Vanlerberghe ’31 şi Matthys ’85.

Club Brugge si Anderlect sunt la egalitate de puncte pe primele doua pozitii in clasamentul primei ligi belgiene, avand 58 de puncte, dupa 29 de etape.