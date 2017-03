Augustin Calin, noul antrenor al formatiei CS Balotesti, a debutat cu o victorie pe banca tehnica a ilfovenilor, in meciul din etapa cu numarul 23 a Ligii a II-a, impotriva celor de la Foresta Suceava, scor 2-0. Tehnicianul a vorbit despre aceasta reusita, marturisind ca meritul este al jucatorilor sai.

„Jucatorii au avut o motivatie deosebita, au vrut sa se revanseze pentru meciul din tur, cand au pierdut cu scorul de 4-1. Ei merita felicitati, au avut o ambitie in plus.

In momentul in care jucatorii constientizeaza aceasta stare, tu ca antrenor esti mai linistit, nu mai trebuie sa le transmiti tu, daca ii vezi pe ei ca sunt ambitiosi.

Am fost vulcanic in timpul meciului, asa sunt si la antrenamente. incerc sa transmit prin starea mea o agresivitate si o concentrare in plus. Trebuie sa avem continuitate. Meritele pentru acest rezultat sunt ale staff-ului, al antrenorului Emil Stanca, al antrenorului cu portarii si al jucatorilor. Eu lucrez de o saptamana cu ei si nu prea am avut timp sa le transmit din ideile mele. Am gasit o baza buna la jucatori, o pregatire fizica buna. Pana in ultimele minute am facut pressing, asta inseamna ca pe langa ambitia jucatorilor, am avut si o pregatire fizica buna, de care s-au ocupat colegii mei.

Deja am inceput sa lucram pentru meciul de la Braila. Ne ducem sa nu pierdem, cum acelasi gand l-am avut si cu Suceava. Suntem o echipa din coada clasamentului si orice punct obtinut, este unul castigat, fie ca e acasa, fie ca e in deplasare.

Trebuie sa o luam pas cu pas. Momentan nu suntem salvati de la retrogradare matematic. Trebuie sa ne scapam de la retrogradare si dupa aceea sa vorbim de altceva. Ne dorim cu totii, pentru asta muncim si ne luptam sa ne salvam. Daca reusim sa ne salvam sezonul acesta, la anul ne gandim sa ne formam o echipa competitiva, sa fim in prima parte a clasamentului, nu neaparat la promovare.

Jucatorii au fost foarte deschisi si receptivi la ceea ce am vorbit cu ei si asta a contat mult pentru integrarea mea. Cand vii cu o saptamana inainte de inceperea campionatului, la o echipa de jucatori profesionisti care nu te cunosc, e destul de greu sa te acomodezi. Jucatorii nu au fost reticenti, au fost foarte deschisi cu mine.”, a declarat Augustin Calin pentru IlfovSport.