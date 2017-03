ASA Targu Mures a reusit surpriza etapei si a obtinut un egal dim partida de la Bucuresti, impotriva Stelei, reusind sa marcheze primul gol din acest an. Banel Nicolita a marturisit ca desi, echipa a parcurs un drum de sase ore cu autocarul, jucatorii au dat randament.

„In aceasta seara, am facut un meci foarte mare, am muncit, am dat tot ce am avut mai bun, iar la final chiar suntem multumiti de acest punct. A fost o saptamana foarte grea pentru noi, mai ales ca nu reusisem sa marcam, pana acum. E primul gol marcat de noi in Liga I in acest an. Am facut sase ore pe drum, cu autocarul, dar important este ca am stat foarte bine fizic”, a declarat Banel Nicolita, potrivit Dolce Sport.