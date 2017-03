Sumudica implineste azi 46 de ani! Ce a declarat tehnicianul despre ultimul meci din sezonul regulat. Fanii rapidisti nu l-au uitat

Marius Sumudica implineste, sambata, 46 de ani, iar jucatorii pe care ii antreneaza la Astra i-au facut o surpriza. Tehnicianul a primit un tort cu de toate din partea clubului: fructe, ciocolata si trofeul de campioni castigat anul trecut.



Cu toate astea, Sumudica a participat la antrenamentul de azi, la Ploiesti, inaintea ultimei partide din sezonul regulat, care se va disputa luini, cu FC Botosani, la Giurgiu.

Tehnicianul a declarat ca se teme de intalnirea cu moldovenii, chiar daca echipa sa vine dupa 7 victorii consecutive in campionat pentru ca ar putea sa se instaleze o relaxare dupa calificarea in play-off.

„Ce cadou? Mi-au luat cadou prin calificarea in play-off, dupa victoria cu Poli Iasi. Fata de meciul cu Iasiul o sa-l avem acum si pe Budescu, am inteles de la doctor ca este ok. Cred ca Dinamo se va califica, la fel si CFR, iar ultima echipa care merge in play-off se va decide la meciul Craiova-Gaz Metan„, a declarat sumudica, conform digisport.ro.

„Tin sa-i raspund lui Reghe, care a zis ca eu, spre deosebire de Piturca, pot vorbi cu jucatorii care au fost la Astra, dar nu ar fi corect. Nu cred ca se poate indoi cineva de probitatea profesionala a jucatorilor in discutie. Ei sunt profesionisti desavarsiti si oricum este o prostie sa creada cineva ca sumudica le-ar putea cere sa traga peste poarta sau cine stie ce alta nebunie„, a mai declarat Sumudica inaintea antrenamentului.

Nici fanii rapidisti nu l-au uitat pe Sumudica. Pe stadionul din Giulesti i-au lasat un mesaj fostului atacant care a cucerit titlul cu Rapid ca jucator.

