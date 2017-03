Real Madrid, lidera Euroligii, pierde pe terenul ultimei clasate Galatasaray Istanbul!

Marea surprizei a etapei cu numarul 24 a Euroligii masculine de baschet s-a inregistrat la Istanbul, unde Galatasaray, ocupanta ultimului loc, a reusit sa intreaca pe Real Madrid, lidera la zi. Care avea sa fie egalata de TSKA Moscova, invingatoare la scor in fieful echipei FC Barcelona, apostrofata de numerosii fanii prin fluturarea batistelor albe. S-au mai impus in deplasare Olympiacos Pireu, Fenerbahce si Anadolu Efes Istanbul.



Realul a pierdut in ultimele doua minute, 84-87 (46-49) un meci pe care-l putea castiga fara probleme in confruntarea cu o formatie departe de evolutiile din precedentele editii. TSKA Moscova a profitat de aceasta infrangere, castigand cu 85-61 (48-240 la FC Barcelona, care are sanse minime de a se califica in faza urmatoare. Olympiacos se afla la o lungime in urma, dupa 82-71 (40-32) pe terenul celor de la Maccabi Tel Aviv, un alt team care nu se regaseste.

Urmeaza in clasament Fenerbahce Istanbul, 79-67 (30-31) la Zalgiris Kaunas. Aproape de sferturi mai sunt Steaua Rosie Belgrad, 74-60 (43-29) cu Brose Baskets Bamberg, Anadolu Efes Istanbul, 99-92 (49-43) la Zalgiris Kaunas si Panatjhinaikos Atena, desi a fost invinsa de Darrussafaka Dogus Istanbul, 72-77 (33-35). Pentru ultima pozitie calificanta se dueleaza Baskonia Vitoria Gutieres, 87-74 (38-37) cu Emporio Armani Milano si Darussafaka.

Pana la incheierea primei faze mai sunt sase etape.