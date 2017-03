Protest INEDIT in Superliga Nationala de polo pe apa fata de noua conducere a federatiei!

In dubla etapa de sambata seara si duminica dimineata, in care CSM DIGI Oradea va intalni in deplasare la Brasov pe Sportul Studentesc Corona, jucatorii celor doua echipe vor evolua cu un plasture alb pe umarul stang in semn de protest fata de noua conducere a federatiei. Cele doua adversare vor intarzia totodata in mod intentionat partida pana la limita timpului regulamentar de 15 minute.



Sase cluburi au depus deja impreuna un memoriu catre MTS in care acuza mai multe nereguri majore la ultimele alegeri ale forului de specialitate. La meciul-problema si-ar putea face aparitia inclusiv noul ministru al Tineretului si Sportului, Marius Alexandru Dunca, aflat ieri la Brasov alaturi de Mihai Covaliu (presedintele COSR) la o conferinta internationala.

Principalele acuze ale cluburilor contestatare sunt legate de existenta unor asa-zise cluburi fantoma, care nu inregistreaza in realitate activitate sportiva (dar au votat) si aparitia peste noapte a altor entitati sportive in preajma alegerior de acum 2 saptamani.

Managerul sportiv al echipei Sportul Studentesc Corona, Oana Dinulescu a explicat ce a stat la baza deciziei clubului de a protesta. „Luptam pentru corectitudine in acest sport frumos si de altfel curat. Nu putem accepta sa decida pentru noi, cei care facem investitii in polo, in copii si performanta, unele cluburi care nu au punctat vreodata la vreo competitie sub egida federatiei si altele care au fost infiintate peste noapte special pentru alegeri. Nu ne dorim un razboi in polo-ul romanesc, de aceea vom incepe doar cu o forma de protest ceva mai usoara la meciul cu Oradea. Speram ca memoriul trimis catre MTS sa fie solutionat corespunzator deoarece cuprinde multe dovezi clare ale neregulilor de la alegeri”

Desi le merge perfect pe plan sportiv si sunt calificati in finala LEN Euro Cup unde vor intalni pe Ferencvaros (22 martie si 5 aprilie), oradenii sunt alaturi de initiativa adversarilor din bazin. Prin vocea antrenorului Kalman Kadar, vicecampionii afirma ca isi doresc liniste in polo-ul autohton, iar focusul sa fie pe investitii in juniori, care sa asigure in anii urmatori revirimentul nationalei de seniori. „La club lucrurile merg foarte bine, dar la nivel organizator si de federatie, lucrurile se vor aseza abia in momentul in care se vor clarifica alegerile. Din pacate, echipa nationala nu mai merge bine in ultima perioada deoarece lipsa unei strategii in ultimii 10-15 ani la nivelul juniori are acum efecte negative. Este nevoie sa investim in tineri pentru a avea rezultate an anii urmatori!„, a punctat fostul mare international.