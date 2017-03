Primul trofeu pentru Tecau si Rojer in noul sezon ATP, la Dubai! Romanul, la al 30-lea trofeu din carier!

Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 4, a castigat, sambata, proba de dublu din cadrul turneului de la Dubai (Emiratele Arabe Unite). Tecau si Rojer au invins, in finala, cu scorul de 4-6, 6-3, 10-3, dupa o ora si 19 minute, cuplul Rohan Bopanna/Marcin Matkowski (India/Polonia).



Castigatorii finalei au intrat in posesia unui cec in valoare de 157.570 de dolari si 500 de puncte, iar invinsii 77.140 de dolari si 300 de puncte.

Tecau si Rojer se afla la primul turneu castigat in acest an, cei doi mai avand in palmares 12 succese in circuitul ATP. Pentru sportivul roman este al 30-lea trofeu din cariera si alte 17 finale pierdute.