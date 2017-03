Antrenor in Liga a III-a, la SCM Pitesti, Nicolae Dica spune ca vrea sa vina in locul lui Laurentiu Reghecampf la echipa din cartierul Berceni.



Numele lui Dica s-a zvonit in ultimele zile, insa fostul decar din Ghencea spune ca nu a fost contactat deocamdata, desi si-ar dori sa preia echipa.

„Normal ca mi-as dori sa antrenez Steaua. Asta este telul meu. Depinde ceea ce se doreste. Eu acum sunt in liga a treia si normal ca vreau. Am jucat acolo, am facut performanta si vreau sa ajung acolo„, a spus Dica la Digi Sport.

Dica nu are momentan licenta PRO si se va inscrie abia in luna martie la cursuri. El spune insa ca poate veni la FCSB chiar si fara licenta.

„Pot sa-mi iau pe cineva cu licenta pro. Calitatea ta nu o da o licenta, pot sa antrenez si fara„, a adaugat Dica.

In trecut, Dica a fost secundul lui Radoi la FCSB si chiar antrenor interimar, dua plecarea lui Radoi.