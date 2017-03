Nou actionar al CFR-ului a virat 5 milioane de euro in conturile clubului, iar iesirea din insolventa este o chestiune de zile!

Marian Bagacean, noul patron de la CFR Cluj, a virat 5 milioane de euro in conturile clubului intr-o singura zi, informeaza digisport.ro.



Bagacean a investit aceasta suma pentru stingerea tuturor datoriilor pe care clubul le avea. Vineri s-au facut astfel platile, iar CFR Cluj spera sa iasa in zilele urmatoare din insolventa. Termenul de judecata al iesirii din insolventa a clubului este vineri, 10 martie.

„Noul actionar majoritar al clubului a dat in conturile clubului toata suma necesara pentru achitarea datoriilor – circa 5 milioane de euro. Am facut toate platile catre debitori, iar luni vom depune la tribunal recursul pentru iesirea din insolventa„, a spus administratorul judiciar al CFR Cluj, Razvan Zavaleanu, pentru Digi Sport.

Daca acest lucru se va intampla, cei de la CFR Cluj vor face o solicitare catre UEFA pentru a li se permite sa participe in cupele europene din aceasta vara. Sunt, insa, sanse mici ca acest lucru sa se intample, avand in vedere precedentul de sezonul trecut, cu Dinamo.

In aceste conditii, CFR Cluj ar urma sa fie eligibila pentru participarea in cupele europene din sezonul 2018/2019.

Marian Bagacean are afaceri in special in domeniul financiar, meseria sa de baza fiind cea de auditor. Detine companiile ART Consult SRL, Smartcons MRU si Mastercont MRU, toate in domeniul financiar.