LIVE TEXT / Steaua – ASA Targu Mures, de la ora 20:30. Ilie Stan va incerca sa profite de moralul scazut al stelistilor in ultima etapa a sezonului regulat

Steaua va disputa sambata, ultima etapa a sezonului regulat, pe teren propriu, impotriva formatiei lui Ilie Stan, ASA Targu Mures. Partida va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro, de la ora 20:30.

Formatia lui Reghecampf se afla pe al doilea loc in clasamentul Ligii I, cu 46 de puncte, in timp ce ASA Targu Mures este pe ultimul loc, cu doar 11 puncte.

In meciul tur, cele doua echipe au remizat pe terenul celor de la ASA, scor 1-1, dupa ce Kuku a marcat pentru mureseni, in minutul 75, iar Moke a punctat pentru formatia ros-albastra, in ultimul minut al partidei.

Echipele probabile: