La 33 de ani, Surdu a semnat cu o fosta campioana a Belgiei!

Romeo Surdu, 33 de ani a semnat un contracut cu R.W.D. Molenbeek, fosta campioana a Belgiei in 1975, acum in liga a patra.



„Am semnat vineri. Este o echipa de traditie in Belgia, care in acest moment este cu un pas in Liga a 3-a.

Luna trecuta ajunsesem la un acord cu cei de la FC Brasov, dar, dupa ce am batut palma, cei de acolo s-au sucit. Asta a fost situatia si nu le port pica. Le urez din tot sufletul sa promoveze in Liga I.

La inceputul saptamanii trecute am fost abordat de presedintele celor de la Molenbeek, Thierry Dailly, care mi-a prezentat proiectul clubului si mi-a facut o oferta. Am acceptat imediat si sunt pregatit sa revin cat mai repede pe gazon„, a spus Surdu pentru Monitorul Expres.

De-a lungul carierei, Surgu a jucat la FC Brasov, CFR Cluj, Steaua, Rapid, Apollon Limassol, Milsami Orhei si ASA Tg. Mures.

Belgienii sunt acum in Liga a 4-a din Belgia, dupa ce au avut mari probleme financiare, iar in 2002 a intrat in faliment. Echipa a fost preluata in 2015 de mai mult investitori si acum este la un pas de a promova in Liga a 3-a. Dupa 19 de etape, Molenbeek este pe primul loc, cu 50 de puncte, cu 4 in plus fata de locul 2.