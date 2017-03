Marius Sumudica implineste 46 de ani, astazi, 4 martie, data care a ramas pe veci in memoria poporului roman din cauza cutremurului din 1977. Tehnicianul Astrei a intervenit la Sport Total FM si a vorbit despre realizarile sale de pana acum, dar si despre viitorul in cariera de antrenor.

„Nu regret nimic din ceea ce am facut in acesti ani. Am un titlu cu Rapid, ca jucator, unul cu Astra, ca antrenor, o Supercupa, am reprezentat cu mandrie Romania in Europa, familia e sanatoasa, cu alte cuvinte sunt fericit.

La cutremur, in 1977, ma bucuram, eram in parc cu alti copii, dar nu intelegeam ce s-a intamplat. Plangeam dupa un Pepsi, imi placea aceasta racoritoare, dar se gasea greu.

Azi am facut un gratar cu baietii, dupa antrenament, am mancat o felie de tort si acum sunt langa sotie.

Ma gandesc la a 8-a victorie consecutiva in Liga 1, o performanta unica in acest sezon.

Cred ca la vara voi face pasul de a ma desparti de Astra, cred ca venit randul unei noi provocari.

Am mai spus-o, la Steaua nu voi ajunge niciodata, dar asta nu inseamna ca nu-l voi repecta pe patronul de acolo, care baga nai in acest fotbal tot mai sarac din toate punctele de vedere.

Urmeaza un play-off, un alt campionat, iar toate echipele care vor lua startul vor avea sanse la titlu. Va fi un play-off frumos.”, a declarat Sumudica, in cadrul emisunii „Liga de weekend”.