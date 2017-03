VIDEO / Momente de panica in Deportivo – Atletico! Fernando Torres s-a prabusit pe teren

Deportivo a disputat joi, pe teren propriu, partida impotriva formatiei Atletico Madrid, contand pentru etapa cu numarul 25 a primei ligi spaniole.



Florin Andone a deschis scorul in minutul 13 si si-a dus echipa in avantaj la vestiare. Golul oaspetilor a venit in minutul 68, prin reusita lui Griezmann.

Partida s-a incheiat la egalitate, scor 1-1, dar acest lucru nu a mai contat din momentul 85, cand Fernando Torres s-a prabusit pe teren in urma unui duel aerian cu Bergantinos. Coechipierii sai au sarit sa ii acorde primul ajutor si au chemat disperati medicii.

Incidentul a intarziat partida considerabil, dar in cele din urma, atacantul a fost transportat la spital pentru investigatii.