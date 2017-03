TAS a respins apelul celor de la ASA Targu Mures si raman cu trei puncte in minus

Dupa ce Poli Timisoara a aflat raspunsul negativ al celor de la TAS, si ASA Targu Mures ramane cu penalizarea de trei puncte.

Muresenii au pierdut apelul la TAS si vor ramane cu cele trei puncte de penalizare, in urma deciziei Departamentului de Licentiere din cadrul Federatiei Romane de Fotbal.

Astfel, formatia lui Ilie Stan, ramane pe ultimul loc in clasamentul Ligii I, cu doar 11 puncte obtinute in 25 de etape si foarte aproape de retrogradarea in liga secunda.

Pentru mureseni, urmeaza partida cu Steaua, din deplasare, care se va disputa sambata, de la ora 20:30, pe Arena Nationala.