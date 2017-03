Tan Zhongyi, noua campioana mondiala la sah!

Noua campioana mondiala de sah este chinezoaica Tan Zhongyi, dupa ce in partidele de departajare a castigat cu scorul de 1,5-0,5 confruntarea cu Ana Muziciuk (Ucraina), la Teheran.



Tan Zhongyi s-a impus la partidele rapide, in primul meci a fost remiza, dupa 61 de mutari, iar in partida a doua, sahista din China a castigat dupa 42 de mutari. In finala la sah clasic scorul a fost de 2-2.

Tan Zhongyi (China) este nascuta la data 29 mai 1991, la Chongqing. In anii 2000 si 2001, Tan Zhongyi a castigat titlurile de cea mai buna jucatoare din lume, la categoria Under-10. In anul 2002, a obtinut titlul de campioana mondiala la categoria Under-12, iar in luna mai 2015, Tan Zhongyi a devenit campioana nationala a Chinei.

In turneul actual de la Teheran, Tan Zhongyi a realizat marea surpriza, in faza sferturilor de finala, prin eliminarea compatrioatei sale Ju Wenjun, invingatoare in circuitul mondial Grand Prix de anul trecut.

Hou Yifan (China), campioana mondiala en titre, s-a retras din competitie protestand astfel fata de stilul depasit in care federatia internationala de specialitate organizeaza competitia feminina. Hou Yifan a propus, mai multi ani, ca titlul de regina a sahului mondial sa fie acordat intr-un sistem competitional similar cu cel masculin.

In momentul de fata, la feminin, campioana mondiala trebuie sa participe la un lung sir de turnee, fata de titlul masculin acordat in urma unei singure confruntari cu un challenger oficial.