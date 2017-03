Simona Halep va reveni in teren la Indian Wells, dupa pauza de o luna, cauzata de accidentarea la genunchi. Sportiva noastra a plecat hotarata spre California, unde va incerca sa intre in ritmul obisnuit.

„Ma simt OK, eu cred ca m-am recuperat, dar va trebui sa vad la meci oficial pentru ca este diferit si acolo am avut dureri ultima data. Am facut toate analizele inainte sa plec si au iesit foarte bine, adica nu mai am nimic, sper sa fie bine.

Sunt mult mai relaxata, pauza asta mi-a prins bine, nu am nimic de pierdut. Am stat aproape o luna, va fi greu sa intru din nou in ritm, dar asta trebuie sa fac, asta imi este meseria si sunt OK, sunt foarte relaxata”, a declarat Simona Halep, potrivit Digi Sport.