Romanul Mihai Brestyan va antrena echipa feminina de gimnastica a Australiei!

Antrenorul american de origine romana Mihai Brestyan a fost numit in functia de antrenor al echipei feminine de gimnastica artistica a Australiei.



Mihai Brestian, care a plecat din Arad in Statele Unite in 1985, le-a antrenat Aly Raisman (sase medalii olimpice) si Alicia Sacramone (multipla campioana mondiala), conducand echipa SUA la Mondialele din 2010 si 2015, este recunoscut ca un mare specialist la sol. Brestyan a fost desemnat cel mai bun antrenor de gimnastica din SUA in 2005, 2011 si 2013 si a pregatit-o pe Raisman mai bine de 12 ani.

Brestyan va coordona echipele nationale de junioare si senioare ale Australiei intr-o serie de cantonamente.

”Suntem incantati ca un antrenor cu experienta si rezultatele lui Mihai va conduce generatiile viitoare de gimnaste si antrenori, cu gandul la Jocurile Commonwealth de la Gold Coast de anul viitor si la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, si dupa aceea”, a declarat presedintele federatiei australiene de gimnastica, Sam McKay.

Raisman a castigat cate trei medalii la JO de la Londra si JO de la Rio, inclusiv aur cu echipa Statelor Unite la ambele editii. De asemenea, are un titlu olimpic la sol, in 2012, la Londra.