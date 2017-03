Laurentiu Reghecampf si Mihai Stoica au sustinut vineri dupa-amiaza o conferinta de presa in care au vorbit despre ultimele probleme de la Steaua. Tehnicianul Stelei a tinut sa raspunda acuzelor pe care Victor Piturca i le-a adus joi seara, anuntand ca se gandeste sa-l actioneze in judecata. VEZI AICI ce a spus fostul selectioner.



„Piturca e singurul antrenor care n-a reusit sa o califice pe Steaua in cupele europene. E singurul! Vreau sa scoateti in evidenta acest lucru. A spus ca eram rosu la fata la Zurich? Probabil ca era atent la cartile de joc in acel moment. Normal ca eram rosu din moment ce tip si ma agit.

Ce a spus de Snagov, ca se stiau rezultatele dinainte, el va trebui sa dovedeasca aceste acuze. Am inregistrat emisiunea si poate reprezenta o proba intr-un eventual proces. O sa ma gandesc. Nu-mi place sa ma razboiesc cu un om care efectiv nu are ce face. Acestui personaj a inceput sa ii placa sa iasa pe la televizor. Ii place sa faca asta pentru ca are timp„, a spus Reghe.

Si Mihai Stoica a facut referire la episodul Zurich despre care a spus ca nu se pune problema sa se fi imbatat atunci, ci doar s-a simtit rau.

„Sunt uimit de importanta care i se da evenimentului de la Zurich. Este foarte adevarat ca atunci m-am simtit rau si n-am fost prezent la meci. Dar se scriu si spun niste minciuni infioratoare. Nu suntem niste betivi„, a declarat managerul „ros-albastrilor”.

In ceea ce priveste o eventuala plecare a lui Reghecampf, Mihai Stoica a mai afirma ca nici n-ar trebui sa se ia in calcul asa ceva si sa avem rabdare, ca o echipa mare are si perioada mai slabe: „Cum sa se discute ca Reghecampf risca sa piarda al doilea campionat la rand? Pai Laurentiu Reghecampf a salvat Steaua in sezonul trecut, iar campionatul acesta nu s-a terminat. Pe echipele care sunt langa noi, Viitorul si Craiova, le-am intalnit de patru ori si tot de atatea ori le-am batut. Toate echipele mari au si perioade slabe. Uitati-va la Manchester United, PSG in campionat…„