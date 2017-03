Novak Djokovic, eliminat in sferturile de finala de la Acapulco

Novak Djokovic a disputat vineri, meciul din semifinalele turneului de la Acapulco, impotriva australianului Nick Kyegios, dar nu a reusit sa se califice mai departe.

Sarbul a fost invins cu scorul de 7-6, 7-5, in prima confruntare dintre cei doi sportivi, in cadrul sferturilor de finala ale turneului din Mexic, dotat cu premii in valoare de 1,49 milioane de dolari.

In urmatoarea runda, Kyrgios il va intalni pe americanul Sam Querrey, care a trecut de Dominic Thiem, cu scorul de 6-1, 7-5.