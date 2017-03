Nationala de rugby a Romaniei va juca impotriva Rusiei, in cel de-al treilea meci din Rugby Europe Championship. Partida se va disputa la Soci, sambata, de la ora 13:00.

Pentru aceasta partida, este de remarcat revenirea in Primul XV al Stejarilor a capitanului Mihai Macovei, cel care a evoluat ultima data pentru Romania tot intr-un meci cu Rusia, in 2016. Acesta a a fost accidentat, perioada de recuperare fiind una indelungata.

De asemenea, in aceasta partida se va consemna si un debut, Sione Fakaosilea (1,86 cm – 118 kg) centru de origine tongana ce evolueaza in SuperLiga CEC Bank la CSM Stiinta Baia Mare. In ce priveste provenienta jucatorilor din Primul XV, 6 joaca la echipele din Franta, 3 la Timisoara Saracens, 3 la CSA Steaua, 2 la Stiinta Baia Mare si unul la CSM Bucuresti.

Primul XV: 1. Ionut Badiu (Carcassonne), 2. Otar Turashvili (Colomiers), 3. Alexandru Tarus (Beziers), 4. Marius Antonescu (Tarbes), 5. Johan Van Heerden (Stiinta Baia Mare), 6. Viorel Lucaci (CSA Steaua), 7. Mihai Macovei (cpt)(Colomiers), 8. Andrei Gorcioaia (Massy), 9. Vali Calafeteanu (CSM Bucuresti), 10. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 11.Madalin Lemnaru (Timisoara Saracens), 12. Sione Fakaosilea (Stiinta Baia Mare), 13. Jack Umaga (Timisoara Saracens), 14. Ionut Dumitru (CSA Steaua), 15. Catalin Fercu (Timisoara Saracens)

Rezerve: 16. Marian Capatana (Timisoara Saracens), 17. Constantin Pristavita (Stiinta Baia Mare), 18. Alexandru Gordas (CSA Steaua), 19. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 20. Ionut Lucian Muresan (Timisoara Saracens), 21. Florin Surugiu (CSA Steaua), 22. Jody Rose (Timisoara Saracens), 23. Stephen Shennan (Timisoara Saracens)

Sursa: Dolce Sport