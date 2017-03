Florin Andone a marcat golul echipei sale in partida Deportivo – Atletico Madrid, incheiata la egalitate scor 1-1, dar accidentarea lui Torres l-a socat.

Fotbalistul roman a facut un gest demn de apreciat in momentul accidentarii atacatului. Acesta le-a facut semn suporterilor sa nu mai scandeze, iar ei au inceput sa il aplaude pe Torres pana in momentul in care a fost urcat in ambulanta.

„Mi-a fost foarte frica, nu stiam ce se intampla. Este prima oara cand vad asa ceva la un meci. Sper sa fie bine cat mai repede”, a declarat Florin Andone, potrivit Dolce Sport.