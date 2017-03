Daniel Niculae, marcatorul primului gol al partidei de la Iasi, a vorbit despre meci, dar si despre situatia echipei, marturisind ca perioada aglomerata din ultimele zile a instalat oboseala printre jucatorii Astrei. Totusi, acestia s-au calificat in play-off, iar fostul rapidist se simte usurat.

„Am reusit sa ne calificam cu aceasta victorie, conteaza mai putin ca am marcat eu. Sunt multumit daca echipa castiga. Aceasta victorie e ca o descatusare, a saptea victorie consecutriva, care coincide cu califcarea noastra in play-off. Vine dupa o perioada dificila, aglomerata. Nu a fost usor sa ne remontam, dupa ratarea calificarii in Europa League.

Noi am castigat in campionat la doar 3 zile dupa ratarea calificarii in Europa League, dupa meciul de la Genk. Azi, am marcat destul de greu, puteam sa ne facem meciul mai usor. Am facut si greseli pe care nu trebuia sa le facem. Suntem si obositi dupa aceste 3 meciuri din 3 in 3 zile, dar per total, cred ca ne-am facut datoria si suntem in primele echipe ale campionatului”, a declarat Daniel Niculae, conform Dolce Sport.