CSM Bucuresti va disputa vineri, de la ora 20:00, partida din grupa a doua a Ligii Campionilor, impotriva formatiei Krim Ljubljana, in Sala Polivalenta din Bucuresti.

Victoria este singura varianta a sportivelor noastre pentru a se putea califica in sferturile de finala ale competitiei. CSM se afla pe locul 4 in clasamentul grupei si are cu un punct mai mult decat adversara din Slovenia.

In etapa anterioara, bucurestencele au fost invinse de Larvik, cu scorul de 35-33, dar jucatoarele sunt optimiste in ceea ce priveste urmatoarele partide.

„Cunosc jucatoarele foarte bine pentru ca am jucat de multe ori impotriva lor si sper ca vom castiga”, a marturisit Majda Mehmedovic.

„Nu ne e frica de nicio echipa, ci doar de noi. Vom incerca sa crestem de la meci la meci si sa dam totul. stiu ca putem juca mai bine de atat. Sper ca lucrurile sa fie ca anul trecut, ca vom reusi sa ajungem in Final Four si ca ne putem apara trofeul cucerit anul trecut”, a declarat si Jelena Grubisic, potrivid Digi Sport.

