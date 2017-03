Gigi Becali a revenit in tara pentru a pune lucrurile in ordine la Steaua si a dat inca o data asigurari ca postul lui Laurentiu Reghecampf nu este in pericol, anunta digisport.ro.



„Am venit acum sa rezolv problemele. Reghe ramane, un miliard la suta!

E un lucru urat ce s-a intamplat. Daca mai si amplifica presa, va fi mai rau. Eu am venit, maine merg la echipa si rezolv.

Nu s-a pus niciodata problema plecari lui Reghecampf si nici acum nu se pune. Mai are contract inca un an si jumatate. Va dau cuvantul meu de onoare ca nu am vorbit nici cu Narcis Raducan, nici cu Edi Iordanescu.

Clauza este de 700.000 de euro, dar nu ma impiedica asta. La Steaua nu conteaza clauza, in momentul in care incasezi 27 de milioane de euro. La Liga Campionilor s-au marit premiile.

Pun capat speculatiilor. Acum am venit eu si nu vor mai fi speculatii. Nici in ruptul capului nu va spun ce voi face.

Eu stiu ce s-a intamplat la Zurich si, daca s-a intamplat la Zurich, poate s-a mai intamplat si in tara. Eu stiu doar de Zurich„, a spus patronul vicecampioanei, la Digi Sport.

Pana acum, in 2017, Steaua a castigat un singur meci oficial, 2-1 cu CS U Craiova, in deplasare, remizand in alte trei jocuri si fiind invinsa de marea rivala Dinamo, scor 1-3, in returul semifinalelor Cupei Ligii.