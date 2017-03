Ancuta Bobocel, calificare in finala probei de 3.000 m a Campionatelor Europene de atletism de la Belgrad

Ancuta Bobocel este singura atleta romana calificata intr-o finala, la 3.000 m, dintre sportivii care au evoluat vineri, in prima sesiune a Campionatelor Europene de sala de la Belgrad.



Bobocel a obtinut, cu timpul de 8 min 58 sec 91/100, ultimul loc din finala (al 12-lea), in timp ce Roxana Birca (locul 14), a ratat finala, cu timpul de 9 min 13 sec 36/100. Finala se va desfasura duminica, de la ora 18,30 (ora României).

La 400 m feminin, Bianca Razor a fost prima sub linia atletelor calificate in semifinale (19), cu timpul de 54 sec 11/100.

La aruncarea greutatii, Lenuta Burueana a fost ultima (locul 21) in calificari, cu 15,45 m.

Ambele reprezentante ale tarii noastre la triplusalt, Elena Andreea Panturoiu si Cristina Bujin, au ratat calificarea in finala. Panturoiu a fost a 11-a in calificari (primele opt vor lupta pentru medalii), cu 13,84 m, iar Bujin a fost a 15-a, cu 13,44 m.

La 60 m garduri, Anamaria Nesteriuc a fost cronometrata cu al 18-lea timp (8 sec 24/100), in conditiile in care primele 16 au mers in semifinale.

Romania este reprezentata de un lot format din 14 sportivi la a 34-a editie a Campionatelor Europene de atletism indoor, 10 la feminin si 4 la masculin.

AGERPRES