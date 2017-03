Gabi Tamas a vorbit dupa ce Steaua a fost umilita de Dinamo in semifinalele Cupei Ligii. Intrebat cum isi explica evolutiile sterse ale echipei, fundasul echipei din Berceni a sustinut ca la antrenamente colegii sai se descurca de minune, putand invinge chiar si Barcelona, dar ca nu se impune demisia lui Reghecampf.



„Ati vazut cum facem antreamentele? La antrenamente ii putem bate si pe Barcelona! Nu stiu ce se intampla, poate facem pe noi la meciuri, cum se spune.

Nu poate fi vorba de lipsa de valoare, avem cei mai valorosi jucatori din campionat. Poate sa vina Guardiola sau poate sa vina Mourinho, dar nu joaca staff-ul. Ba poate ca si staff-ul ar juca mai bine ca noi acum„, a spus Tamas.

Dinamo s-a calificat in premiera in finala Cupei Ligii dupa ce a invins eterna rivala, Steaua, in semifinale, cu scorul general de 7-2 (4-1, in tur, 3-1 in retur).

Ultimul act al competitiei se va disputa la 20 mai, pe Arena Nationala, intre Dinamo si ACS Poli Timisoara.