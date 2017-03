In urma succesului de la Iasi, scor 3-2, campioana Astra e sigura de play-off. Mai mult, trupa lui Sumudica are asigurat si un loc in Europa in sezonul viitor.



„E o victorie importanta, ne-am calificat in play-off. Am urcat pana pe locul 3, ne da sansa de a ne pastra locul cu o victorie in ultima etapa. Putem sa revenim dupa ce suntem condusi, avem maturitate. Am putut sa castigam si fara Budescu, ne-a lipsit azi creietul limpede. Sper sa-l recuperam cat mai repede. Eram sigur ca daca vom reusi sa prindem play-off, ne luptam la primele locuri.

Avem jucatori buni cu personalitate. Usor, usor, vom fi si mai proaspeti ca pana acum. Ce le-am spus? Cateva sticle aruncate, cativa pumni pe tabla aia. Vorba vine, le-am spus ce le spun de obicei. Noi le-am facut cadou doua goluri, i-am bagat in joc. Am dominat repriza a doua, am riscat pentru ca aveam nevoie de victorie, dar mi-a iesit si am castigat. Imi felicit baietii, sunt minunati, 7 victorii la rand, 21 de puncte, este record in istoria acestui club. Azi am realizat un nou obiectiv, calificarea intr-o cupa europeana. Era obiectivul meu, am facut cinste Romaniei in parcursul european, iar acum suntem din nou calificati.

Silviu Lung nu era ok la pauza, nu se simtea bine, nu l-am schimbat din cauza gafei. Nu era in joc pentru ca nu se simtea bine. Nu puteam sa risc, dar am incredere in el, e portarul nostru numarul 1.

Nu stiu ce urmeaza in continuare, oricare din primele 6 au sanse la titlu. Steaua vad ca merge in jos, imi pare rau pentru Reghe, pentru Gigi, e problema lor. Ma bucur ca noi facem parte din primele 6 echipe, vor fi meciuri frumoase in play-off.

Am o relatie foarte buna cu conducerea, eu imi fac treaba, sper sa fiu si eu platit pana la urma, nu sunt platit de 3 luni si jumatate. Probabil vom avea o intalnire inainte de play-off si sa vedem ce se vrea in continuare. Aceasta echipa poate mai mult, eu o sa-mi fac treaba pana pe 30 iunie, apoi ne despartim„, a spus Sumudica, la Dolce Sport.