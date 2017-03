Reghecampf e cu un picior in groapa, dar se tine batos: „Nu-mi simt postul in pericol, echipa va fi bine”

Eliminat rusinos din semifinalele Cupei Ligii, trofeu pe care echipa din Berceni l-a castigat in prima si a doua editie, Laurentiu Reghecampf spune ca nu isi simte postul in pericol si nu isi reproseaza nimic.



„Nu-mi simt postul in pericol, sunt sigur ca echipa va fi bine. Cu siguranta, obiectivul va fi indeplinit. Trebuie sa stam uniti si sa dam dovada de caracter pentru ca e usor sa manageriezi o echipa la victorii. Nu am ce sa imi reprosez, le-am spus jucatorilor inainte de meci sa joace ca la antrenamente, pentru ca acolo se pregatesc foarte bine”, a spus Reghecampf, la conferinta de presa de dupa partida retur.

Tehnicianul a continuat: „Meciul acesta cu Dinamo trebuia sa fie un antrenament pentru play-off. Din pacate, motivatia jucatorilor si ceea ce s-a intamplat pe teren nu a fost ce ne-am dorit. Nu am facut risipa de efort, nu ne-am luptat pentru fiecare balon. Singurul jucator pe care il pot remarca este Denis Alibec. A marcat din penalti, s-a zbatut mult.

„Problema noastra cea mai mare sunt jucatorii, cei care au intrat nu au facut diferenta. Sunt jucatori care au câstigat anul trecut un campionat cu Astra, dar care trebuie sa faca mai mult acum. Trebuie sa joace fara frica, fara emotii. trebuie sa joace fotbal. Am gresit pase simple, mai ales pe faza de finalizare. Pentru mine este o lectie foarte importanta”, a conchis Reghe.

Dinamo a unvins-o pe Steaua, cu scorul 3-1, miercuri, in mansa retur a semifinalelor Cupei Ligii, dupa ce, in mansa tur, trecuse de rivala cu 4-1, in partida considerata pe teren propriu.

Astfel, cu scorul general de 7-2, Dinamo s-a calificat la pas in finala Cupei Ligii, acolo unde o va intalni pe ACS Poli Timisoara.